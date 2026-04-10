Бокс/ММА Новости

Блэйдс — о переходе Перейры в новый дивизион: чувствую, что он бьёт как тяжеловес

Блэйдс — о переходе Перейры в новый дивизион: чувствую, что он бьёт как тяжеловес
Американский боец UFC Кёртис Блэйдс считает, что переход экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях бразильца Алекса Перейры в тяжёлый вес пройдёт безболезненно.

«Я ставлю на Алекса. Знаю, что [Сириль] Ган — тяжеловес и мы ещё не видели Алекса в этом весе, но я чувствую, что он бьёт как тяжеловес. Я чувствую, что он оказывает давление как тяжеловес. Он не пятится назад. А Ган любит отступать. Думаю, Алекс в конечном счёте сможет припереть его к сетке и попасть тяжёлым хуком или прямым правым», — приводит слова Блэйдса издание MMA Junkie.

Перейра (13-3) освободил пояс полутяжёлого веса и 14 июня встретится с Сирилем Ганом (13-2) за временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. Бой пройдёт на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме. Действующий чемпион дивизиона Том Аспиналл (15-3) взял паузу после операции на глазах.

Сам Блэйдс (19-5) в ночь на 12 апреля в Майами встретится с непобеждённым Джошем Хокитом (8-0).

UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Кёртис Блэйдс — Джош Хокит
12 апреля 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Кёртис Блэйдс
Не началось
Джош Хокит
Шикарный титульник полутяжей и крутой бой россиянина! UFC 327 — обязателен к просмотру
Шикарный титульник полутяжей и крутой бой россиянина! UFC 327 — обязателен к просмотру
