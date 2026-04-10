«Я уже плакал, потому что знал её время». Джейк Пол — о победе невесты на Олимпиаде

29-летний популярный американский боксёр и блогер Джейк Пол рассказал, что чувствовал, когда его невеста, нидерландская конькобежка Ютта Лердам, выиграла олимпийское золото в Милане.

«Девушка, выступавшая перед ней, установила олимпийский рекорд. Мы все подумали: «Боже мой, может, она сейчас не выиграет». А тут она просто выходит, чёрт возьми, устанавливает новый олимпийский рекорд и побеждает. Я понял, что она победит, раньше всех, потому что видел её результаты. Вот почему я уже плакал. Я тот, кому приходится справляться с её стрессом, проблемами и мыслями, связанными со всем этим видом спорта, поэтому я знаю, как много это для неё значило. Мы были свидетелями величия на самом высоком уровне, и самое крутое было то, что она представляла свою страну, нидерландский народ. Всё это было прекрасно», — заявил Пол в подкасте Тео Вона.

9 февраля 2026 года Лердам выиграла золото на дистанции 1000 м с олимпийским рекордом (1.12,31). Её соотечественница Фемке Кок установила предыдущий рекорд (1.12,59) и взяла серебро. Бронза — у японки Михо Такаги. Для Лердам это первое олимпийское золото (в 2022 году в Пекине она взяла серебро).