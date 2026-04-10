«Я на 100% за бой в клетке». Сын Джо Байдена Хантер бросил вызов сыновьям Трампа

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер Байден бросил вызов Дональду Трампу-младшему и Эрику Трампу, предложив провести бой в клетке.

«Привет, ребята, с вами Хантер Байден. Мне только что позвонил Эндрю Каллахан — он пригласил меня присоединиться к туру Channel 5 Carnival в конце месяца. Думаю, мы начнём в Финиксе, затем поедем в Сан-Диего и закончим в Альбукерке. И, похоже, он пытается организовать бой в клетке — я против Эрика и Дональда-младшего.

Я сказал ему, что согласен. Я на 100% в деле, если у него получится это устроить. А если нет — я всё равно приеду. Думаю, у него ещё есть много сюрпризов в запасе. Будет весело, и надеюсь увидеть вас там», — заявил Байден в видео, опубликованном в социальной сети Х для Channel 5.

Инициатором выступил американский режиссёр и создатель контента Эндрю Каллаган. Он подтвердил USA TODAY, что, по его мнению, Байден сказал это в шутку, но добавил, что «более чем готов помочь» организовать бой, если братья Трамп «готовы вступить с Хантером в взаимное сражение». Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп пока не ответили на вызов.

