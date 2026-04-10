В Федерации бокса России поддержали Силягина после боя с Иглесиасом

Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин выразил поддержку Павлу Силягину по итогам боя за вакантный пояс IBF во втором среднем весе против кубинца Ослейса Иглесиаса. Угол россиянина отказался от продолжения боя после восьмого раунда из-за травмы глаза.

«Хочется поддержать Павла Силягина по итогам титульного боя в Канаде. Как мы знаем, многие отказывались встречаться с Иглесиасом, но не в стиле российских боксёров пасовать перед какими-то трудностями. И Павел ухватился за этот шанс. По ходу боя было видно, что наш боксёр целенаправленно готовился к встрече с мощным Иглесиасом и выглядел конкурентно, несмотря на травму глаза в самом дебюте боя. Что касается ситуации с остановкой поединка, то находящимся на месте секундантам всегда виднее — здоровье превыше всего.

Хочу пожелать Павлу скорейшего выздоровления! Немного отдыха, потом перезагрузиться, в первую очередь психологически, после чего возвращаться на ринг. Павел получил отличный опыт титульных боёв, впервые боксировал за границей. В будущем этот опыт ему однозначно пригодится. Один раз у Павла получилось добраться до чемпионского поединка. Уверен, что получится и во второй раз. Слава богу за всё», — приводит слова Беспутина пресс-служба Федерации бокса России.