«Он идиот». Бывший одноклубник Ковингтона Сантьяго Понциниббио бросил ему вызов

Бывший одноклубник Колби Ковингтона по American Top Team аргентинец Сантьяго Понциниббио бросил вызов американцу и жёстко высказался о нём.

«Бой, который я действительно хотел бы провести, — против Колби Ковингтона. Он всегда просит бои с моими товарищами по команде. У нас была возможность тренироваться вместе. Он знает, что это будет нелёгкий для него бой, и, возможно, поэтому он не согласится. Мы много тренировались вместе, спарринговались. Я хорошо его знаю. Поэтому сомневаюсь, что он примет бой.

Я много раз побеждал его на тренировках. Он идиот. Однажды я задушил его «гильотиной» в борьбе, и он начал кричать: «*****, *****». Он никогда не вносил вклад в тренировки. Он был склонен к соперничеству и оказался очень эгоистичным. Всё держал при себе и постоянно спорил с тренерами. Не знаю, почему его не выгнали из зала раньше», — заявил Понциниббио в интервью для Hablemos MMA.

Понциниббио тренируется в ATT уже 13 лет. Ковингтон был исключён из команды в 2020 году после конфликтов с Хорхе Масвидалем и другими бойцами. На счету аргентинца 30 побед и девять поражений. У Ковингтона — 17 побед и пять поражений.