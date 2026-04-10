Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Африка 1 2026
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он идиот». Бывший одноклубник Ковингтона Сантьяго Понциниббио бросил ему вызов

«Он идиот». Бывший одноклубник Ковингтона Сантьяго Понциниббио бросил ему вызов
Комментарии

Бывший одноклубник Колби Ковингтона по American Top Team аргентинец Сантьяго Понциниббио бросил вызов американцу и жёстко высказался о нём.

«Бой, который я действительно хотел бы провести, — против Колби Ковингтона. Он всегда просит бои с моими товарищами по команде. У нас была возможность тренироваться вместе. Он знает, что это будет нелёгкий для него бой, и, возможно, поэтому он не согласится. Мы много тренировались вместе, спарринговались. Я хорошо его знаю. Поэтому сомневаюсь, что он примет бой.

Я много раз побеждал его на тренировках. Он идиот. Однажды я задушил его «гильотиной» в борьбе, и он начал кричать: «*****, *****». Он никогда не вносил вклад в тренировки. Он был склонен к соперничеству и оказался очень эгоистичным. Всё держал при себе и постоянно спорил с тренерами. Не знаю, почему его не выгнали из зала раньше», — заявил Понциниббио в интервью для Hablemos MMA.

Понциниббио тренируется в ATT уже 13 лет. Ковингтон был исключён из команды в 2020 году после конфликтов с Хорхе Масвидалем и другими бойцами. На счету аргентинца 30 побед и девять поражений. У Ковингтона — 17 побед и пять поражений.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android