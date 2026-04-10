«Это знак уважения». Топурия — о том, почему оставляет розу в октагоне после боя

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия объяснил, почему после каждого боя оставляет розу в октагоне.

«Когда тореадор заканчивает представление, он оставляет розу в знак уважения. Это моё уважение к сопернику», — заявил Топурия в интервью для One on One.

Топурия защитит титул в бою против Джастина Гэтжи 14 июня на турнире UFC в Белом доме.

В 2025 году Топурия взял перерыв в карьере из-за судебных разбирательств с бывшей женой, но в начале 2026 года стороны урегулировали конфликт. После этого чемпион рассказал, что главный урок, который он извлёк из развода, — это то, что надо слушать свою мать.