Российский боец с нигерийскими корнями победил в дебюте на турнире PFL в Африке

Российский боец с нигерийскими корнями Дэвид Самуэль дебютировал в региональном PFL в Африке, досрочно выиграв поединок у непобеждённого египтянина Абдельрахмана Мохамеда.

Поединок завершился в первом раунде на четвёртой минуте — Самуэль задушил соперника удушающим приёмом сзади. Россиянин улучшил свой рекорд до 6-0, а Мохамед потерпел первое поражение в карьере (5-1). При этом соперник Самуэля был фаворитом с коэффициентом -600, а россиянин шёл андердогом (+350).

Дэвид Самуэль — 22-летний российский боец с африканскими корнями, начавший карьеру с любительских титулов Fight Nights и чемпионата России по MMA. В профессионалах он выступает с 2023 года.