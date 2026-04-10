PFL Африка 1 2026
Российский боец с нигерийскими корнями победил в дебюте на турнире PFL в Африке

Российский боец с нигерийскими корнями Дэвид Самуэль дебютировал в региональном PFL в Африке, досрочно выиграв поединок у непобеждённого египтянина Абдельрахмана Мохамеда.

PFL 2026. PFL Africa 1: 2026 First Round, Претория, ЮАР
Абдельрахман Мохамед — Дэвид Самуэль (W)
10 апреля 2026, пятница. 21:00 МСК
Дэвид Самуэль
Окончено
SUB
Абдельрахман Мохамед

Поединок завершился в первом раунде на четвёртой минуте — Самуэль задушил соперника удушающим приёмом сзади. Россиянин улучшил свой рекорд до 6-0, а Мохамед потерпел первое поражение в карьере (5-1). При этом соперник Самуэля был фаворитом с коэффициентом -600, а россиянин шёл андердогом (+350).

Дэвид Самуэль — 22-летний российский боец с африканскими корнями, начавший карьеру с любительских титулов Fight Nights и чемпионата России по MMA. В профессионалах он выступает с 2023 года.

