Кормье и Биспинг станут тренерами в новом сезоне The Ultimate Fighter

Новый сезон The Ultimate Fighter стартует 14 июня на Paramount+. Тренерами выступят бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье и экс-обладатель титула в среднем весе Майкл Биспинг.

В шоу примут участие 16 представителей в мужском легчайшем весе (до 61 кг) и женском минимальном весе (до 52 кг). Премьера состоится в один день с турниром UFC Freedom 250. Новые эпизоды будут выходить каждый вторник. Всего в сезоне 12 серий.

Кормье и Биспинг ранее уже участвовали в The Ultimate Fighter в качестве тренеров — теперь оба возьмут на себя эту роль в третий раз. Прошлые сезоны шоу станут доступны на Paramount+ с конца мая.

The Ultimate Fighter выпускается Lionsgate Alternative Television. За время существования шоу оно помогло открыть таких звёзд, как Камару Усман, Тони Фергюсон, Ти Джей Диллашоу, Роуз Намаюнас, Нейт Диаз и Конор Макгрегор.