Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов: где смотреть бой, на каком канале

11 апреля в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» состоится бой супертяжеловесов между Тайсоном Фьюри и Арсланбеком Махмудовым. Начало ивента — в 19:00 мск, главный бой стартует не ранее 1:00 мск 12 апреля.
Прямая трансляция турнира будет доступна на платформе Netflix. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
Фьюри возвращается в ринг после ухода в отставку в начале 2025 года. В последних двух боях британец проиграл Александру Усику. Махмудов идёт на серии из двух побед, последний бой провёл в Англии, победив Дэвида Аллена.
Полный кард турнира:
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов;
Конор Бенн – Реджис Прогрейс;
Джеми Тшикева – Ричард Риакпоре;
Фрейзер Кларк – Джастис Хани;
Трой Уильямсон – Симон Захенхубер;
Брейон Горэм – Эдуардо Коста;
Майки Таллон – Кристофер Риос;
Феликс Кэш – Лиам О’Хара;
Эктор Лосано – Султан Аль-Мохамед;
Эллиот Уэйл – Том Хилл.