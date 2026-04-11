Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов: где смотреть бой, на каком канале

11 апреля в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» состоится бой супертяжеловесов между Тайсоном Фьюри и Арсланбеком Махмудовым. Начало ивента — в 19:00 мск, главный бой стартует не ранее 1:00 мск 12 апреля.

Прямая трансляция турнира будет доступна на платформе Netflix. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

Фьюри возвращается в ринг после ухода в отставку в начале 2025 года. В последних двух боях британец проиграл Александру Усику. Махмудов идёт на серии из двух побед, последний бой провёл в Англии, победив Дэвида Аллена.

Полный кард турнира:

Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов;

Конор Бенн – Реджис Прогрейс;

Джеми Тшикева – Ричард Риакпоре;

Фрейзер Кларк – Джастис Хани;

Трой Уильямсон – Симон Захенхубер;

Брейон Горэм – Эдуардо Коста;

Майки Таллон – Кристофер Риос;

Феликс Кэш – Лиам О’Хара;

Эктор Лосано – Султан Аль-Мохамед;

Эллиот Уэйл – Том Хилл.