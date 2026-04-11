UFC 327: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

В ночь на 12 апреля в Майами (США) на арене «Kaseya Center» пройдёт турнир UFC 327. Начало ивента — в 0:30 мск, основной кард стартует в 4:00 мск.

В главном бою Иржи Прохазка и Карлос Ульберг разыграют вакантный титул чемпиона в полутяжёлом весе, который освободил Алекс Перейра. В соглавном событии непобеждённый россиянин Азамат Мурзаканов встретится с бразильцем Пауло Костой.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало предварительного карда – в 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.