Йоэль Ромеро предложил Джону Джонсу перейти в кулачные бои

48-летний серебряный призёр Олимпийских игр в Сиднее по вольной борьбе, а также бывший претендент на титул UFC в среднем весе кубинец Йоэль Ромеро попытался убедить экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях американца Джона Джонса попробовать себя в кулачных боях.

Йоэль: Это ерунда. Гораздо жёстче — удары коленями и локтями по лицу, правда?

Джон: Это правда. Я до сих пор не могу так делать (улыбается), — сказали спортсмены в видео, опубликованном аккаунтом Red Corner MMA в социальной сети Х.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008-го по 2024-й. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Спортсмен признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.

