«У тебя всё получится». Майк Тайсон обратился к Фьюри перед боем с Махмудовым

Легендарный боксёр Майк Тайсон записал видеообращение к Тайсону Фьюри перед его возвращением в ринг в бою с Арсланбеком Махмудовым. Видео появилось в аккаунте Netflix Sports в соцсети Х.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов
12 апреля 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Тайсон Фьюри
Арсланбек Махмудов

«Давай, Тайсон, поздравляю с возвращением. Знаю, у тебя всё получится. Я буду смотреть. Люблю тебя», — сказал Тайсон.

«Спасибо, Майк. Я тоже тебя люблю, брат. Это легендарно. Ты Тайсон и я Тайсон — меня назвали в честь живой легенды, и я превратился в живую легенду. Получить сообщение от Майка — это вдохновляет и большая честь. Майк, надеюсь скоро увидеться, брат. Погнали!» — ответил Фьюри.

Бой Фьюри с Махмудовым состоится 11 апреля в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Прямая трансляция будет доступна на Netflix.

В профессиональном рекорде Майка 50 побед, семь поражений, а два боя были признаны несостоявшимися. Железный является самым молодым абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе, а также двукратным победителем юношеских Олимпийских игр.

Сейчас читают:
Главный цыган на планете или кочевник? Изучаем запутанную биографию Тайсона Фьюри
Главный цыган на планете или кочевник? Изучаем запутанную биографию Тайсона Фьюри
