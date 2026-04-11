Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

11 апреля в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» пройдёт вечер профессионального бокса. Главным событием станет бой супертяжеловесов между Тайсоном Фьюри и Арсланбеком Махмудовым. Начало ивента — в 19:00 мск, главный бой стартует не ранее 1:00 мск 12 апреля.

Трансляция турнира будет доступна на платформе Netflix. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

Фьюри возвращается в ринг после ухода в отставку в начале 2025 года. В последних двух боях британец проиграл Александру Усику. Махмудов идёт на серии из двух побед, последний бой провёл в Англии, победив Дэвида Аллена.