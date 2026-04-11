«У него безумный стиль». Мухаммад дал прогноз на титульный бой Прохазка — Ульберг

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад считает, что ментальная устойчивость Иржи Прохазки поможет ему победить Карлоса Ульберга в титульном бою на UFC 327.

«Я ставлю на Иржи. Он всегда находит способ выиграть. У него безумная челюсть, безумный стиль и менталитет. Я думаю, что Иржи победит и станет чемпионом», — сказал Мухаммад на своём YouTube-канале.

Мухаммад также разобрал сильные стороны обоих бойцов. По его словам, Ульбергу нужно держать дистанцию, быть терпеливым и не ввязываться в рубку. Прохазка же, наоборот, должен создавать хаос, действовать нестандартно, зажимать соперника у сетки и заставлять его грязно драться. Мухаммад отметил, что Прохазка не боится войн и всегда выходит победителем из самых тяжёлых рубок.