Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«У него безумный стиль». Мухаммад дал прогноз на титульный бой Прохазка — Ульберг

«У него безумный стиль». Мухаммад дал прогноз на титульный бой Прохазка — Ульберг
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад считает, что ментальная устойчивость Иржи Прохазки поможет ему победить Карлоса Ульберга в титульном бою на UFC 327.

UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Иржи Прохазка — Карлос Ульберг
12 апреля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Иржи Прохазка
Не началось
Карлос Ульберг

«Я ставлю на Иржи. Он всегда находит способ выиграть. У него безумная челюсть, безумный стиль и менталитет. Я думаю, что Иржи победит и станет чемпионом», — сказал Мухаммад на своём YouTube-канале.

Мухаммад также разобрал сильные стороны обоих бойцов. По его словам, Ульбергу нужно держать дистанцию, быть терпеливым и не ввязываться в рубку. Прохазка же, наоборот, должен создавать хаос, действовать нестандартно, зажимать соперника у сетки и заставлять его грязно драться. Мухаммад отметил, что Прохазка не боится войн и всегда выходит победителем из самых тяжёлых рубок.

Сейчас читают:
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android