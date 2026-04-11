Азамат Мурзаканов — Пауло Коста: где смотреть бой, на каком канале

12 апреля в Майами (США) состоится турнир UFC 327. В соглавном событии российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) Азамат Мурзаканов встретится с бывшим претендентом на титул бразильцем Пауло Костой. Бой стартует не ранее 5:30 мск.

Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. Начало предварительного карда — в 0:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Мурзаканову 36 лет, он дебютировал в UFC в 2022 году. На его счету в организации шесть побед и ни одного поражения. Косте 34 года, он дебютировал в UFC в 2017 году. На его счету семь побед и четыре поражения.