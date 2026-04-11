Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
OKTAGON 86
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Бокс/ММА Новости

Азамат Мурзаканов — Пауло Коста: где смотреть бой, на каком канале

Комментарии

12 апреля в Майами (США) состоится турнир UFC 327. В соглавном событии российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) Азамат Мурзаканов встретится с бывшим претендентом на титул бразильцем Пауло Костой. Бой стартует не ранее 5:30 мск.

UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Азамат Мурзаканов — Пауло Коста
12 апреля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Азамат Мурзаканов
Не началось
Пауло Коста

Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. Начало предварительного карда — в 0:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Мурзаканову 36 лет, он дебютировал в UFC в 2022 году. На его счету в организации шесть побед и ни одного поражения. Косте 34 года, он дебютировал в UFC в 2017 году. На его счету семь побед и четыре поражения.

