OKTAGON 86
19:00 Мск
Главная Бокс/ММА Новости

Иржи Прохазка — Карлос Ульберг: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Комментарии

В ночь на 12 апреля в Майами (США) на арене Kaseya Center пройдёт турнир UFC 327. В главном событии Иржи Прохазка и Карлос Ульберг разыграют вакантный титул чемпиона в полутяжёлом весе, который освободил Алекс Перейра. Начало основного карда — в 4:00 мск, титульный бой стартует не ранее 6:00 мск.

UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Иржи Прохазка — Карлос Ульберг
12 апреля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Иржи Прохазка
Не началось
Карлос Ульберг

Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ», а также на платформе UFC Fight Pass. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Прохазка (32-5-1) — бывший чемпион дивизиона. Ульберг (13-1) идёт на серии из девяти побед подряд. Букмекеры оценивают шансы как равные.

