Тайсон Фьюри перевесил Арсланбека Махмудова перед их поединком в Лондоне

11 апреля в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» состоится бой супертяжеловесов между Тайсоном Фьюри и Арсланбеком Махмудовым. Начало ивента — в 19:00 мск, главный бой стартует не ранее 1:00 мск 12 апреля. Сегодня ранним утром прошла церемония взвешивания.

На весах британец перевесил своего оппонента. Фьюри показал вес 121,5 кг, в то время как вес россиянина составил 120,2 кг.

Напомним, Фьюри возвращается в ринг после ухода в отставку в начале 2025 года. В последних двух боях британец проиграл Александру Усику. В его активе 37 боёв (34 победы, два поражения и одна ничья).

Махмудов идёт на серии из двух побед, последний бой он провёл в Англии, победив Дэвида Аллена. Всего в его активе 23 боя (21 победа и два поражения).

Арсланбек Махмудов обратился к Тайсону Фьюри перед боем