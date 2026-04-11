Азамат Мурзаканов — Пауло Коста: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

12 апреля в Майами (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 327. В соглавном событии российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) Азамат Мурзаканов встретится с бывшим претендентом на титул в среднем весе (до 84 кг) бразильцем Пауло Костой.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало главного карда – в 4:00 мск., ориентировочное начало боя Мурзаканов – Коста – в 5:30 мск. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

