Флойд Мейвезер должен налоговой службе США более $ 7 млн — Business Insider

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Флойд Мейвезер-младший должен налоговой службе США более $ 7 млн, сообщает издание Business Insider.

По информации ресурса, у Мейвезера имеется накопленная задолженность в размере $ 7,3 млн на период с 2018 по 2023 год. Иск был подан в марте нынешнего года в Лас-Вегасе, где у Мейвезера имеется недвижимость.

Отметим, что это не первый подобный инцидент с боксёром. В 2023 году он выплатил $ 5,5 млн налоговой задолженности, к которой был прибавлен штраф в $ 1,1 млн. В 2015 году у него также был спор с налоговой службой, касавшийся суммы в размере $ 22,2 млн.