Азамат Мурзаканов: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

12 апреля в Майами (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 327. В соглавном событии шестой номер рейтинга в полутяжёлом весе (до 93 кг) Азамат Мурзаканов встретится с бывшим претендентом на титул в среднем весе (до 84 кг) бразильцем Пауло Костой.

Азамату Мурзаканову 36 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и ни одного поражения.

В своём последнем бою, состоявшемся в октябре на турнире UFC 321, Мурзаканов нокаутировал австрийца Александара Ракича.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 327.

