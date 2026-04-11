Джон Джонс заявил, что продолжает вести с UFC переговоры о возвращении

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс заявил, что по-прежнему ведёт переговоры с руководством организации о возможном возвращении.

«У нас (с Хантером Кэмпбеллом, вице-президент UFC. — Прим. «Чемпионата») был разговор. Я прошёл терапию стволовых клеток перед тем, как был составлен кард турнира в Белом доме. Я начинаю ощущать эффект, чувствую себя действительно хорошо.

Не будем оказывать на ситуацию давления. Прямо сейчас я сосредоточен на тренировках с Гейблом [Стивсоном], но кто знает, что принесёт будущее», — приводит слова Джонса пресс-служба Dirty Boxing Championship.