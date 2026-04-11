Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
OKTAGON 86
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джон Джонс заявил, что продолжает вести с UFC переговоры о возвращении

Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс заявил, что по-прежнему ведёт переговоры с руководством организации о возможном возвращении.

«У нас (с Хантером Кэмпбеллом, вице-президент UFC. — Прим. «Чемпионата») был разговор. Я прошёл терапию стволовых клеток перед тем, как был составлен кард турнира в Белом доме. Я начинаю ощущать эффект, чувствую себя действительно хорошо.

Не будем оказывать на ситуацию давления. Прямо сейчас я сосредоточен на тренировках с Гейблом [Стивсоном], но кто знает, что принесёт будущее», — приводит слова Джонса пресс-служба Dirty Boxing Championship.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android