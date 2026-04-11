Пауло Коста: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

12 апреля в Майами (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 327. В соглавном событии шестой номер рейтинга в полутяжёлом весе (до 93 кг) Азамат Мурзаканов встретится с бывшим претендентом на титул в среднем весе (до 84 кг) бразильцем Пауло Костой.

Пауло Косте 34 года. Бразилец дебютировал в UFC в 2017 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед и четыре поражения.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 322 в ноябре, Коста победил единогласным судейским решением россиянина Романа Копылова.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 327.