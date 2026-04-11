OKTAGON 86
Главная Бокс/ММА Новости

Леннокс Льюис объяснил, почему Махмудов является рискованным соперником для Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Леннокс Льюис высказался о предстоящем поединке между соотечественником Тайсоном Фьюри и россиянином Арсланбеком Махмудовым, который состоится 11 апреля в Лондоне (Великобритания).

«Всегда рискованно возвращаться. Как по мне, это рискованный соперник для него, но хороший соперник, он осознаёт, что у этого парня есть два опасных удара. Другие бойцы, с которыми он встречался, имели гораздо больше. Мы на завершающей части. Мохаммед Али завершил карьеру в 38 лет, примерно тогда же ушёл и я, в 38 лет. У него осталась ещё пара лет», — приводит слова Льюиса Sky Sports.

