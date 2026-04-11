Дэвид Хэй оценил шансы Махмудова в бою с Фьюри

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй высказался о предстоящем поединке между соотечественником Тайсоном Фьюри и россиянином Арсланбеком Махмудовым, который состоится 11 апреля в Лондоне (Великобритания).

«Всё зависит исключительно от того, какую версию Тайсона Фьюри мы увидим. Он появлялся и исчезал, неоднократно завершал карьеру. Много скрытых факторов…

Махмудов — это большой, сильный, крепкий, хотя и однообразный супертяжеловес. Крепкий парень, умеющий драться. Но он не ужасен. Он идеально подошёл бы Тайсону Фьюри в расцвете сил, да и Тайсону Фьюри в 70-процентной форме. Этого более чем достаточно, чтобы справиться. Но если Фьюри будет не в форме, если у него не будет сил на 12 раундов, он не захочет проходить их с таким большим и тяжелобьющим соперником», — приводит слова Хэя Sky Sports.