PFL Чикаго 2026
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Американец Джим Миллер проведёт 47-й бой в UFC

Бойцовский промоушен UFC анонсировал поединок в лёгком весе (до 70 кг) между американцами Джимом Миллером и Джаредом Гордоном, который состоится 9 мая на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

Джиму Миллеру 42 года. Американец дебютировал в UFC в 2008 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 27 побед и 19 поражений. Миллер является рекордсменом UFC по числу проведённых боёв – 46.

Джареду Гордону 37 лет. Американец дебютировал в UFC в 2017 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и семь поражений.

