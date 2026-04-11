Диллиан Уайт дал прогноз на бой Фьюри — Махмудов

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе британец Диллиан Уайт высказался о предстоящем поединке между соотечественником Тайсоном Фьюри и россиянином Арсланбеком Махмудовым, который состоится 11 апреля в Лондоне (Великобритания).

«Если Махмудов набросится на Тайсона в начале боя, у него появится шанс добиться своего. Потому что Тайсона давно не было в ринге. Махмудов такой же большой, как и он, и бьёт сильнее. У Тайсона не будет преимущества в росте и размахе рук.

Если же Махмудов будет выжидать и пытаться боксировать, его изобьют и остановят в пятом, шестом или седьмом раунде», — приводит слова Уайта Sky Sports.