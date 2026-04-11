«В следующий раз буду собой». Двалишвили назвал свою ошибку в реванше с Яном

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили высказался о поражении в реванше с россиянином Петром Яном, состоявшемся на турнире UFC 323.

Напомним, Ян победил единогласным судейским решением, отобрав у Двалишвили чемпионский титул.

«Когда я счастлив и получаю удовольствие, то обычно хорошо выступаю. Думаю, именно этого мне и не хватило в последнем бою с Петром. Я был излишне сосредоточен. В следующий раз я буду собой», — приводит слова Двалишвили издание MMAJunkie.

Ранее Двалишвили сообщил о переломе носа, полученном на тренировке.

