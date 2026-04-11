Кортес-Акоста: мой стиль отлично подходит к Волкову, буду преследовать его по всей клетке

Четвёртый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе доминиканец Вальдо Кортес-Акоста высказался о предстоящем поединке со вторым номером россиянином Александром Волковым, который состоится 10 мая на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

«Мой стиль отлично к нему подходит. Я буду давить на него и преследовать по всей клетке. Я тщательно готовлюсь к каждому своему поединку, хотя в конечном итоге всё будет зависеть от его действий. Каждый соперник отличается от предыдущего», – сказал Кортес-Акоста в интервью YouTube-каналу Inside Fighting.

