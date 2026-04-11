Мераб Двалишвили высказался о статусе трилогии с Яном после перелома носа

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили высказался о своих планах на фоне новости о том, что он получил перелом носа.

«В этом году я хочу провести два боя — трилогию против Петра Яна летом и ещё один. Хотя кто знает, что произойдёт? Я хочу оставаться активным и продолжать заниматься тем, что люблю. Неважно, являюсь ли чемпионом или нет, я просто хочу получать удовольствие от боёв, потому что это делает меня счастливым. Будь то победа или поражение, я буду делать всё возможное и идти вперёд», — приводит слова Двалишвили издание MMAJunkie.

