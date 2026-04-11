Оливейра: Диаз несёт чушь, как и всю свою жизнь

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, обладатель пояса BMF Чарльз Оливейра прокомментировал недавние высказывания американца Нейта Диаза, который заявил о своих правах на титул.

«На самом деле Нейт несёт чушь, как и всю свою жизнь. Он сказал, что у меня пояс, который якобы принадлежал ему, но, когда у него был шанс подраться, он не выиграл — он проиграл. Так что я не понимаю, о чём вообще речь», — приводит слова Оливейры HITC со ссылкой на Central do MMA.

Напомним, ранее Нейт Диаз в одном из интервью заявил, что пояс BMF, который сейчас принадлежит Оливейре, по праву должен был достаться ему. Американец также раскритиковал бразильца за его стиль ведения боя и карьерные решения.