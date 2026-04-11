«UFC не жалеют Пауло». Генри Сехудо поделился ожиданиями от боя Мурзаканов — Коста

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо высказался о предстоящем поединке в полутяжёлом весе (до 93 кг) между россиянином Азаматом Мурзакановым и бразильцем Пауло Костой, который состоится 12 апреля на турнире UFC 327 в Ньюарке (США).

«UFC не жалеют Пауло. Мурзаканов очень техничен в стойке, плюс у него хорошая борьба. Он знает, как использовать весь арсенал своих навыков. Если Пауло не будет готов к переводам в партер, у него начнутся проблемы. Косте придётся рисковать и идти за победой со старта поединка. Ему нужно будет включиться с первых секунд, работать по корпусу и наносить урон», – сказал Сехудо в подкасте Pound-4-Pound.