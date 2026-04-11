PFL Чикаго 2026
Главная Бокс/ММА Новости

«Одна из вещей, которые хотел бы сделать». Прохазка заявил о желании подняться на Эверест

«Одна из вещей, которые хотел бы сделать». Прохазка заявил о желании подняться на Эверест
Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка заявил, что в будущем хотел бы подняться на высочайшую вершину Земли – Эверест (8848,86 метра над уровнем моря).

«Мне нравится покорять высочайшие точки этой планеты. Так что да, это одна из тех вещей, которые я действительно хотел бы сделать», — приводит слова Прохазки издание MMA Fighting.

Иржи Прохазке 33 года. Чешский боец дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и два поражения.

12 апреля на турнире UFC 327 в Ньюарке (США) Прохазка сразится за вакантный титул с новозеландцем Карлосом Ульбергом. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

