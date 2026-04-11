Джо Роган: очень хотел бы, чтобы поединок Топурии и Махачева прошёл в лёгком весе

Комментатор UFC Джо Роган высказался о потенциальном поединке между звёздами организации россиянином Исламом Махачевым и грузином Илией Топурией.

«Илия — зверь, он на другом уровне. И он становится только лучше. Илия Топурия против Ислама Махачева это сумасшедший поединок двух самых техничных бойцов в истории. Я бы очень хотел, чтобы этот бой прошёл в лёгком весе», — сказал Роган в своём подкасте на YouTube.

34-летний Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

Илии Топурии 29 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В 2024-м стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), после чего провёл одну защиту. В 2025-м завоевал титул в лёгком весе (до 70 кг).