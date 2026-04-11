Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Чикаго 2026
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джо Роган: очень хотел бы, чтобы поединок Топурии и Махачева прошёл в лёгком весе

Комментарии

Комментатор UFC Джо Роган высказался о потенциальном поединке между звёздами организации россиянином Исламом Махачевым и грузином Илией Топурией.

«Илия — зверь, он на другом уровне. И он становится только лучше. Илия Топурия против Ислама Махачева это сумасшедший поединок двух самых техничных бойцов в истории. Я бы очень хотел, чтобы этот бой прошёл в лёгком весе», — сказал Роган в своём подкасте на YouTube.

34-летний Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

Илии Топурии 29 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В 2024-м стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), после чего провёл одну защиту. В 2025-м завоевал титул в лёгком весе (до 70 кг).

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android