PFL Чикаго 2026
Бокс/ММА Новости

Харитон Агрба 24 апреля на турнире «IBA.PRO 17» в Уфе встретится с Инту

Российский боксёр Харитон Агрба (17-1, КО 9) 24 апреля в Уфе на турнире «БЕТСИТИ. IBA.PRO 17» проведёт 10-раундовый бой в первом полусреднем весе против Джеральдо Инту (14-1, КО 11) с Филиппин. Этот поединок пойдёт в зачёт IBA.PRO.

Свой последний бой Агрба провёл в декабре в Дубае на турнире «IBA.PRO 13», единогласным решением судей победив аргентинца Рубена Муньоза в бою за первую строчку рейтинга WBA в первом полусреднем весе. В том поединке 30-летний Агрба взял реванш за сенсационное поражение от Муньоза в июле 2025 года. Также в активе серебряного призёра Европейских игр — 2019 Агрбы три победы в зачёте IBA.PRO. Россиянин намерен оставаться активным боксёром, предпочитая часто проводить поединки. Так, с 2024 года Агрба провёл уже семь поединков.

Агрба входит в топ-15 боксёров мира первого полусреднего веса в рейтинге BoxRec. Согласно этому порталу, 26-летний Инту является лучшим среди филиппинских боксёров. По ходу карьеры Инту владел титулом WBC Latino и проводил свои профессиональные поединки на Филиппинах и в Саудовской Аравии.

