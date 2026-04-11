Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов: ориентировочное время начала боя — 1:30 мск

11 апреля в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» пройдёт вечер профессионального бокса. Главным событием станет бой супертяжеловесов между Тайсоном Фьюри и Арсланбеком Махмудовым. Начало ивента — в 19:00 мск, главный бой стартует не ранее 1:30 мск 12 апреля.

Прямая трансляция турнира будет доступна на платформе Netflix. В России официальной трансляции пока не ожидается. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фьюри (34-2-1) возвращается в ринг после ухода в отставку в начале 2025 года. В последних двух боях британец проиграл Александру Усику. Махмудов (19-2) идёт на серии из двух побед, последний бой провёл в Англии, победив Дэвида Аллена.