Азамат Мурзаканов — Пауло Коста: ориентировочное время начала боя — 5:30 мск

12 апреля в Майами (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 327. В соглавном событии российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) Азамат Мурзаканов встретится с бывшим претендентом на титул в среднем весе (до 84 кг) бразильцем Пауло Костой.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало главного карда – в 4:00 мск, начало боя Мурзаканов – Коста — ориентировочно в 5:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Россиянин дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и ни одного поражения. В последнем бою Азамат победил техническим нокаутом в первом раунде австрийского бойца Александара Ракича.