Перри — о бое с Нейтом Диазом: у меня есть навыки и способности, чтобы нокаутировать его

34-летний американский боец Майк Перри, известный по своим выступлениям в Ultimate Fighting Championship (UFС), заявил, что готов нокаутировать Нейта Диаза в их бою по правилам ММА, который состоится 16 мая на турнире в Инглвуде (Калифорния) в поддержку супербоя Ронды Роузи и Джины Карано.

«Я собираюсь выйти на ринг и устроить для зрителей настоящую народную драку, то самое главное событие, которого они ждут, — настоящую потасовку в стиле BMF. Встречусь с Нейтом в центре ринга и устрою кровавую бойню.

Думаю, учитывая наш многолетний опыт в карьере, не поймите меня неправильно… Нейт — очень выносливый и крепкий боец. Я считаю, что у меня есть все необходимые навыки и способности, чтобы нокаутировать его. И, судя по тому, как проходит подготовка, я буду в отличной форме, очень опасен, точен и целеустремлён. Я благодарен за этот бой, за предоставленную возможность, и я намерен ею воспользоваться, чтобы подарить болельщикам очень жестокое, напряжённое и кровавое зрелище.

Мы с Нейтом будем обмениваться ударами в ближнем бою. Я буду искать возможности для проведения удержаний. Попробую нанести несколько ударов локтями. Я вернусь в зону локтей и, возможно, нанесу несколько ударов коленями, несколько ударов ногами, нанесу несколько мощных ударов кулаками и сделаю всё, что нужно, чтобы доминировать на турнире по ММА, который привлечёт больше всего зрителей, чем любой другой турнир по ММА в истории. Это будет самое популярное событие на Netflix, так что для меня и моей карьеры это отличная возможность», — заявил Перри в интервью TMZ Sports.

Перри (14-8) покинул UFC в 2021 году и с тех пор выступает в кулачных боях, где не потерпел ни одного поражения и завоевал титул «Король насилия» BKFC.