«Это преступление». Джо Роган — об остановке боя Аспиналл — Ган

Известный комментатор UFC и подкастер Джо Роган раскритиковал остановку боя между действующим обладателем чемпионского титула UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) англичанином Томом Аспиналлом и трёхкратным претендентом на титул организации в тяжёлом весе (до 120 кг) французом Сирилем Ганом.

«Это преступление, что бой Аспиналл — Ган остановили. Это открыло бы многим глаза на то, с чем предстоит столкнуться Алексу Перейре», — сказал Роган в своём подкасте JRE MMA Show.

Перейра (13-3) освободил пояс полутяжёлого веса и 14 июня встретится с Сирилем Ганом (13-2) за временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. Бой пройдёт на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме. Действующий чемпион дивизиона Том Аспиналл (15-3) взял паузу после операции на глазах.