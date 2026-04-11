Джон Джонс назвал Нину Драму лучшей медийной персоной в истории UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс назвал Нину Мари Даниэль, более известную как Нина Драма, лучшей медийной персоной в истории организации.

«Нина Драма — лучшая медийная персона UFC, которую мы когда-либо видели. Точка», — сказал Джонс во время прямого эфира Dirty Boxing Championship.

У Нины Драмы 2,7 миллиона подписчиков в социальных сетях, а президент организации Дана Уайт ранее защищал её от критики.

Джонс также подтвердил, что обсуждал возвращение в UFC. Он прошёл курс стволовых клеток перед тем, как начали формировать кард турнира в Белом доме, и чувствует себя физически хорошо.