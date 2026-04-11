Стал известен гонорар Фьюри за бой с Махмудовым

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри заработает около $ 23,5 млн за бой с россиянином Арсланбеком Махмудовым, который состоится 12 апреля. Это значительное снижение гонорара по сравнению с двумя последними поединками британца против украинца Александра Усика, сообщает MMA Junkie.

За первый бой с Усиком в 2024 году Фьюри получил более $ 100 млн, а за реванш — около $ 85 млн, причём значительная часть этих сумм ушла на налоги в Великобритании.

Фьюри (34-2-1) возвращается в ринг после объявления о завершении карьеры в начале 2025 года. В последних двух боях британец проиграл Александру Усику. Махмудов (19-2) идёт на серии из двух побед, последний бой провёл в Англии, победив Дэвида Аллена.