PFL Чикаго 2026
Главная Бокс/ММА Новости

Абдул-Азиз Абдулвахабов официально сложил полномочия чемпиона ACA

Российский боец ACA Абдул-Азиз Абдулвахабов больше не является чемпионом лиги в лёгком весе. Об этом на предматчевой пресс-конференции к турниру ACA 202 заявил президент организации Магомед Бибулатов.

«Хочу внести ясность насчёт лёгкого дивизиона. Человек, который больше 10 лет правил в этом весе, Абдул-Азиз Абдулвахабов, сложил свои чемпионские полномочия. Поэтому временный чемпион Дауд Шайхаев теперь становится полноценным чемпионом», — приводит слова Бибулатова издание Fight Time.

Абдулвахабов в последний раз выходил в клетку в июле 2025 года на турнире ACA 189 в Грозном, где одержал победу над Али Баговым нокаутом во втором раунде. Всего на его счету 22 победы и два поражения.

