Вагаев рассказал, как Чимаев помог ему попасть в UFC

Бывший чемпион ACA в полусреднем весе Абубакар Вагаев поделился подробностями своего перехода в UFC, отметив решающую роль друга и действующего чемпиона Хамзата Чимаева.

«У Хамзата был чемпионский бой, а я ездил в Грузию за визой. Сделать визу не получилось, но Хамзат сказал немного подождать. Он сказал, что подерётся и поговорит с кем-то насчёт меня. Я никогда с Хамзатом насчёт UFC не разговаривал, потому что я не кажусь бойцом, который им нужен. Я не просил у него ничего. Многие наши бойцы просили Хамзата помочь, но я сам про себя никогда ничего ему не говорил. Меня спрашивали, почему я не попрошу Хамзата помочь. А я отвечал, что он сам это за меня сделает, если будет такая возможность. Я просто ждал. Лично мне Хамзат сказал: «Или тебя подпишут, или я не буду драться», — сказал Вагаев в видео на YouTube-канале Асланбека Бадаева.

Кутателадзе — о подписании Абубакара Вагаева в UFC: считаю его бойцом уровня топ-5
