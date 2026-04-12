Иржи Прохазка — Карлос Ульберг: ориентировочное время начала боя — 6:00 мск

В ночь на 12 апреля в Майами (США) на арене «Kaseya Center» пройдёт турнир UFC 327. В главном событии бывший чемпион организации Иржи Прохазка и новозеландец Карлос Ульберг (девять побед подряд) разыграют вакантный титул в полутяжёлом весе. Бой начнётся не ранее 6:00 мск.

В соглавном событии непобеждённый россиянин Азамат Мурзаканов встретится с бразильцем Пауло Костой. Начало боя — не ранее 5:30 мск.

Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Начало ивента — в 0:30 мск, основной кард стартует в 4:00 мск.