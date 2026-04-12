Азамат Мурзаканов — Пауло Коста: прямая онлайн-трансляция боя начнётся не ранее 5:30 мск

В ночь с 11 на 12 апреля в Майами (США) на арене «Kaseya Center» пройдёт турнир UFC 327. В соглавном событии шестой номер рейтинга полутяжёлого веса непобеждённый россиянин Азамат Мурзаканов (16-0) встретится с бразильцем Пауло Костой (15-4), который дебютирует в дивизионе. Бой начнётся не ранее 5:30 мск.

Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Начало ивента — в 0:30 мск, основной кард стартует в 4:00 мск.

Мурзаканов дебютировал в UFC в 2022 году через Претендентскую серию Даны Уайта. В организации он одержал шесть побед, пять из них — нокаутами. Россиянин победил Тафона Нчукви, Девина Кларка, Дастина Джейкоби, Алонзо Менифилда, Брендсона Рибейро и Александара Ракича. Победа над Костой может приблизить Азамата к титульному бою.