Конор Бенн победил Реджиса Прогрейса единогласным решением судей на турнире в Лондоне

Британский боксёр Конор Бенн одержал победу над экс-чемпионом мира Реджисом Прогрейсом на турнире в Лондоне. Судьи единогласно отдали победу Бенну — 98-92, 98-92, 98-92. Бой прошёл на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в рамках вечера, главным событием которого станет поединок Тайсона Фьюри с Арсланбеком Махмудовым.

Бенн в последнее время стал одной из самых обсуждаемых персон в боксе после перехода в Zuffa Boxing — лигу Даны Уайта. Британец подписал контракт на один бой за $ 15 млн, чем вызвал недовольство бывшего промоутера Эдди Хирна, который вложил много сил в его продвижение и защищал во время допинговых разбирательств. В последнем бою до этого Бенн уверенно разобрался с Крисом Юбэнком-младшим в реванше.

Прогрейсу 37 лет, в последних трёх боях у него была только одна победа.