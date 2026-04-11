PFL Чикаго 2026
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Бенн — Реджис Прогрейс, результаты турнира

Конор Бенн победил Реджиса Прогрейса единогласным решением судей на турнире в Лондоне
Британский боксёр Конор Бенн одержал победу над экс-чемпионом мира Реджисом Прогрейсом на турнире в Лондоне. Судьи единогласно отдали победу Бенну — 98-92, 98-92, 98-92. Бой прошёл на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в рамках вечера, главным событием которого станет поединок Тайсона Фьюри с Арсланбеком Махмудовым.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов
12 апреля 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Тайсон Фьюри
Не началось
Арсланбек Махмудов

Бенн в последнее время стал одной из самых обсуждаемых персон в боксе после перехода в Zuffa Boxing — лигу Даны Уайта. Британец подписал контракт на один бой за $ 15 млн, чем вызвал недовольство бывшего промоутера Эдди Хирна, который вложил много сил в его продвижение и защищал во время допинговых разбирательств. В последнем бою до этого Бенн уверенно разобрался с Крисом Юбэнком-младшим в реванше.

Прогрейсу 37 лет, в последних трёх боях у него была только одна победа.

Сейчас читают:
Фьюри vs Махмудов: у Льва огромные проблемы! Цыганский король в порядке. LIVE
Live
Фьюри vs Махмудов: у Льва огромные проблемы! Цыганский король в порядке. LIVE
