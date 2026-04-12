Тайсон Фьюри победил Арсланбека Махмудова на турнире в Лондоне

В Лондоне завершился вечер бокса, в рамках которого Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри встретился с действующим обладателем титула WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе россиянином Арсланбеком Махмудовым.

Бой завершился победой Фьюри единогласным решением судей — 120-108, 120-108, 119-109.

Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году. Большинство поединков провёл на территории Канады. В своём предыдущем бою, состоявшемся в октябре, победил единогласным решением британца Дэвида Аллена.

Фьюри, в свою очередь имеет 35 побед, из которых 24 были одержаны нокаутом, два поражения, а ещё один бой был признан ничьей.