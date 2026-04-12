Энтони Джошуа обратился к Фьюри после победы Тайсона над Арсланбеком Махмудовым

36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа обратился к бывшему чемпиону мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британцу Тайсону Фьюри. Данное обращение произошло после победы Тайсона в поединке с действующим обладателем титула WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе россиянином Арсланбеком Махмудовым.

«Тайсон. Я видел тебя сегодня. Я видел, что ты можешь. Когда ты будешь готов, я прийду в форму. И я буду драться с тобой», — сказал Джошуа после боя.

Напомним, поединок Фьюри и Махмудова прошёл в Лондоне. В его рамках бойцы провели все 12 раундов, а победу британец одержал единогласным судейским решением. Фьюри, в свою очередь имеет 35 победы, из которых 24 были одержаны нокаутом, два поражения, а ещё один бой был признан ничьей. Рекорд Джошуа: 29-4 (25 КО).