Тайсон Фьюри вызвал на бой Джошуа. Энтони ответил

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри бросил вызов бывшему чемпиону мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британцу Энтони Джошуа после победы над россиянином Арсланбеком Махмудовым на турнире в Лондоне.

Джошуа, который находился на стадионе, принял вызов.

Фьюри имеет 35 побед, из которых 24 были одержаны нокаутом, два поражения, а ещё один бой был признан ничьей.

Джошуа 36 лет. На профессиональном уровне британский боксёр выступает с 2013 года. В его рекорде 29 побед, из которых 26 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Является чемпионом Олимпийских игр — 2012 и кавалером ордена Британской империи «За заслуги в боксе».