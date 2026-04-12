«Эй Джей, я вызываю тебя». Тайсон Фьюри — после боя с Арсланбеком Махмудовым

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри высказался о победе над действующим обладателем титула WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе россиянином Арсланбеком Махмудовым. Поединок состоялся в Лондоне в рамках вечера профессиональных боёв.

«Спасибо всем, кто пришёл сюда. Я благодарен каждому. 16 месяцев. И вот я вернулся. Спасибо Махмудову. А теперь я хочу объявить имя моего следующего соперника! Эй Джей, я вызываю тебя. Я хочу драться только с тобой! Ты принимаешь мой челлендж? Просто скажи мне: «Да или нет», — сказал Фьюри после боя.

Британец и россиянин провели все 12 раундов на ринге, а победу британец одержал единогласным судейским решением.