PFL Чикаго 2026
«Эй Джей, я вызываю тебя». Тайсон Фьюри — после боя с Арсланбеком Махмудовым

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри высказался о победе над действующим обладателем титула WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе россиянином Арсланбеком Махмудовым. Поединок состоялся в Лондоне в рамках вечера профессиональных боёв.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов
12 апреля 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Тайсон Фьюри
Не началось
Арсланбек Махмудов

«Спасибо всем, кто пришёл сюда. Я благодарен каждому. 16 месяцев. И вот я вернулся. Спасибо Махмудову. А теперь я хочу объявить имя моего следующего соперника! Эй Джей, я вызываю тебя. Я хочу драться только с тобой! Ты принимаешь мой челлендж? Просто скажи мне: «Да или нет», — сказал Фьюри после боя.

Британец и россиянин провели все 12 раундов на ринге, а победу британец одержал единогласным судейским решением.

