PFL Чикаго 2026
Виталий Сланов отреагировал на исход поединка Тайсона Фьюри и Арсланбека Махмудова

Первый тренер Мурата Гассиева, а ныне тренер обладателя поясов WBA Continental и IBF Europe в тяжёлом весе Артёма Сусленкова Виталий Сланов прокомментировал победу британца Тайсона Фьюри в бою с россиянином Арсланбеком Махмудовым на турнире в Лондоне. Поединок завершился победой британца единогласным решением судей.

«Неплохой бой. Было интересно. Интереснее, чем Уайлдер – Чисора. Класс Фьюри – высокий. Вроде и постарел, потерял много качеств. А всё равно хорош. Махмудов «махал», пытался попасть. В итоге быстро устал. Шанс был. Если бы попал… Но класс – очень низкий. Никаких хитроумных фокусов. Пытался махать на авось. А Фьюри – классный боец. Для него это был очень неплохой бой. А Махмудов молодец, что выстоял. У Тайсона быстрая передняя рука, отличные ноги. Да, не Форман. Но всё равно, очень хороший боксёр. И был в своё время, и сейчас. Тайсон не сильно рисковал. Не добивал, не хотел пропустить шальной удар», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

На счету Фьюри 35 побед, из которых 24 были одержаны нокаутом, два поражения, а ещё один бой был признан ничьей.

